美俄峰会前 乌欧领袖与川普线上会谈盼尊重基辅利益

（法新社柏林13日电） 乌克兰总统泽伦斯基与欧洲领袖今天与美国总统川普展开线上会谈，希望说服他在即将与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行的高峰会中，能尊重基辅的利益。

德国政府消息人士告诉法新社，在紧锣密鼓的外交行动下，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在柏林与德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）一起参与视讯会议。

梅尔茨也已邀请法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、英国首相施凯尔（Keir Starmer）等欧洲领袖，以及欧洲联盟（EU）与北大西洋公约组织（NATO）领袖，当地时间下午2时（格林威治时间12时）共同参与电话会议。

他们接着在1小时后与川普（Donald Trump）及美国副总统范斯（JD Vance）举行第2次电话会议，之后梅尔茨与泽伦斯基会发表联合声明。

川普与蒲亭15日在阿拉斯加的会晤如期举行，但未邀请泽伦斯基，这引发外界忧心，乌克兰可能被迫做出惨痛的让步，尤其是在领土议题上。

连日来已与超过30位国际领袖通话的泽伦斯基说：「必须对俄罗斯施加压力，以追求公正的和平。」

他在社群媒体发布的声明稿中强调：「我们必须汲取乌克兰和我们伙伴的经验，防止俄罗斯欺骗行为。目前没有迹象显示俄罗斯正准备结束战争。」

