The Swiss voice in the world since 1935

美关税冲击　印度出口商急寻对策

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社孟买13日电） 美国总统川普日前宣布将对印度加徵关税，印度出口商正焦急寻求对策，以减轻后续冲击。

川普本月6日对印度商品加徵25%关税，以惩罚新德里当局采购俄罗斯石油，他还说印度此举为俄国侵略乌克兰战争提供资金。加上先前课徵的25%，如今印度输美商品面临50%关税，将于27日生效。

许多人士警告，此举恐将带来严重失业潮。

印度券商Elara Securities经济学家卡普（Garima Kapoor）说：「面对50%关税，印度任何产品都无法具备竞争优势。」

50%关税如今将可能冲击低利润、劳力密集产业，从宝石和珠宝、纺织品到海产等皆受影响。

印度智库「全球贸易研究倡议」（Global Trade Research Initiative）预估，今年成衣等产业对美销售恐将骤减60%。

出口商表示，他们正加紧在27日前完成订单，但有成衣纺织业高层警告，赶在期限前出货并不能真正解决问题，并说担忧旗下1万5000至1万6000名员工的未来。

业界表示，部分美国买家开始暂缓新订单，危及未来数以百万计美元生意及印度数以十万计人民的生计。有些美国客户要求将订单改在关税较低的越南或孟加拉等国生产。

一名奢侈品业者说：「10%关税还能吸收，25%就无法，更不用说50%。」

海产出口商正积极寻找新客源，他们说有些美国买家已要求停止出货。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
6
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
25
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团