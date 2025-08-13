美关税冲击 印度出口商急寻对策

afp_tickers

2 分钟

（法新社孟买13日电） 美国总统川普日前宣布将对印度加徵关税，印度出口商正焦急寻求对策，以减轻后续冲击。

川普本月6日对印度商品加徵25%关税，以惩罚新德里当局采购俄罗斯石油，他还说印度此举为俄国侵略乌克兰战争提供资金。加上先前课徵的25%，如今印度输美商品面临50%关税，将于27日生效。

许多人士警告，此举恐将带来严重失业潮。

印度券商Elara Securities经济学家卡普（Garima Kapoor）说：「面对50%关税，印度任何产品都无法具备竞争优势。」

50%关税如今将可能冲击低利润、劳力密集产业，从宝石和珠宝、纺织品到海产等皆受影响。

印度智库「全球贸易研究倡议」（Global Trade Research Initiative）预估，今年成衣等产业对美销售恐将骤减60%。

出口商表示，他们正加紧在27日前完成订单，但有成衣纺织业高层警告，赶在期限前出货并不能真正解决问题，并说担忧旗下1万5000至1万6000名员工的未来。

业界表示，部分美国买家开始暂缓新订单，危及未来数以百万计美元生意及印度数以十万计人民的生计。有些美国客户要求将订单改在关税较低的越南或孟加拉等国生产。

一名奢侈品业者说：「10%关税还能吸收，25%就无法，更不用说50%。」

海产出口商正积极寻找新客源，他们说有些美国买家已要求停止出货。