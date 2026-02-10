美军东太平洋打击疑似运毒船 击毙2人、1人幸存

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国军方今天表示，美军在东太平洋对一艘涉嫌走私毒品的船只发动攻击，击毙了两名贩毒嫌犯。

美国总统川普政府去年9月初开始锁定疑似运毒的船只，并强调美国确实正在跟据信于委内瑞拉活动的「毒品恐怖分子」交战。

美军南方司令部（U.S. Southern Command）在社群平台X发布声明指出：「两名毒品恐怖分子在此次打击中丧命，另有一人生还。」

声明补充说，美国海岸防卫队已接获通报，「启动搜救系统寻找幸存者」。

这是委内瑞拉左派强人马杜洛（Nicolas Maduro）今年1月遭突袭逮捕以来，美军已知第3次在该区域对涉嫌运送毒品的船只进行打击。

不过，美国政府官员至今未提出确切证据，证明这些船只确实涉及毒品走私，引发外界对相关行动的合法性展开激烈争论。这些行动的范围已从加勒比海扩大至太平洋。

美军近期频频对运毒船发动攻势，迄今已执行38次打击，至少造成130人死亡。

马杜洛曾说，美国发动这些空袭，目的是在委内瑞拉推动政权更迭。

马杜洛目前被关押在美国，他已对毒品与武器相关指控提出无罪抗辩。

两名千里达及托巴哥共和国公民去年10月在美军打击疑似运毒船的行动中丧生，其家属上个月对美国政府提起过失致死诉讼。（编译：刘文瑜）