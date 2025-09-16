美军再击沉疑似委内瑞拉运毒船 马杜洛批美侵略、川普称不排除陆地战

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天表示，美军再度击沉一艘疑似委内瑞拉运毒船，委国总统马杜洛谴责美方「侵略行径」，川普则说不排除发动陆地战，以歼灭来自委内瑞拉的贩毒集团。

川普在社群媒体发布一段影片，画面显示一艘船只在海上载浮载沉，随后爆炸成了一团橘色火球，还说美军的行动「击毙了3名男性恐怖分子」。

川普随后补充说，美军在国际水域打击这些来自委内瑞拉、已确认为毒枭的恐怖分子，并声称他们正在将非法毒品运往美国。

美军对疑似委内瑞拉运毒船发动致命攻击的做法，引发外界质疑这么做是否符合国际法，或实际上是否等同于法外处决，但川普坚称，美国确信这些人都是毒贩。

川普在椭圆形办公室告诉记者：「我们有证据，你们只要看看散落在海面上的货物就知道，那是一袋袋的古柯硷和芬太尼。」

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天在访问耶路撒冷（Jerusalem）期间接受福斯新闻（Fox News）访问时，为美军在国际水域的攻击行动辩护。

他说：「我们有百分之百的把握，确认该艘船只涉嫌运毒。」

委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天强烈回击，谴责美国的「侵略行径」，并点名卢比欧是「死亡与战争之王」。

马杜洛强调，委内瑞拉将彻底行使其「正当自卫权」。

马杜洛说，两国的沟通因美国「侵略」而中断，这些「炸弹威胁」导致双方关系彻底崩溃。

马杜洛经常指控美国企图在他的国家推翻政权。两国自2019年起就已断绝外交关系。

外界一直揣测，川普政府可能正在准备对拉美贩毒集团展开针对性打击，其中包括委内瑞拉。

当被问及美军是否将扩大打击至委内瑞拉本土时，川普拒绝排除这种可能性，并对记者说，「我们拭目以待」。

他说：「委内瑞拉正在把帮派分子、毒贩和毒品运到美国。令人无法接受。」

美军上周宣称击沉第一艘疑为委内瑞拉运毒船只，导致11人死亡。（编译：刘文瑜）