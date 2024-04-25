美军开始建造临时码头 以利援助物资送入加萨

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（法新社华盛顿25日电） 美国国防部今天表示，美军已经开始建造一座临时码头，以利将平民亟需的援助物资送入加萨走廊（Gaza Strip）。

以色列6个多月来不断藉由轰炸和地面攻势，来打击统治加萨的巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）武装分子，导致这块沿海狭长土地饱受摧残，当地平民百姓亟需人道援助来维生。

美国国防部发言人赖德（Pat Ryder）告诉记者：「我能证实，美军船舰…已经开始在海上建造这座临时码头与堤道的初期工程。」

他说，看起来码头将在5月初运作，「目前一切都按照计画进行」。

赖德还说，岸上一处最后会变成援助发送场地的区域附近，因为「某种形式的迫击炮攻击」而轻微受损，这种情况凸显出加萨情势的危险。

以色列国防部负责巴勒斯坦平民事务的单位表示，联合国（UN）人员昨天访问加萨北部一块人道援助工作场地时，武装分子朝当地发射迫击炮，所幸未传出伤亡。

一名美国高阶军官告诉记者：「我们评估，攻击事件跟这起（码头）任务，或是从海上运送人道援助的行动无关。」

这名军官也大致说明透过海路运送援助物资的程序，表示援助品会先送到赛普勒斯，在那里接受检查和准备运送。

之后援助物资会装上商船，运到距离加萨海岸几英里远的一个浮动平台上，然后再用较小的船只转送到固定于岸边的码头。