美军攻击疑似运毒船再击毙4人 9月以来近百人丧命

（法新社华盛顿18日电） 美国军方今天说，在太平洋发动的新一波攻击中，击毙4名疑似毒枭，这项争议性的行动自9月以来已造成近百人死亡。

美国总统川普（Donald Trump）政府至今未提出这些船只涉及毒品运输的确切证据，引发外界对此类军事行动合法性的激烈辩论。

美国南方司令部（US Southern Command）部在社群媒体上表示，军方「针对一艘由指定恐怖组织（designated terrorist organization）操作，在东太平洋进行毒品走私行动的船只发动致命打击」。

根据法新社整理各方官方数据，自9月以来，加勒比海与东太平洋这波打击行动已造成99人死亡。

军方还说：「共有4名男性毒品恐怖分子遭击毙，无美军人员受伤。」

这项声明发表之际，共和党掌控的参议院今天通过一项广泛的国防政策法案，预料将由美国总统川普签署，其中要求行政部门向国会提供更多关于攻击的资讯。

法案特别威胁，若战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）未向众议院及参议院军事委员会（Armed Services Committees）提交关于9月2日首次攻击行动的完整影像，其差旅预算将遭删减25%。

在9月的行动中，美军对一艘船只发动第2次攻击，导致初次攻击中的幸存者丧生。这项争议性作法已引来可能构成战争罪的质疑。