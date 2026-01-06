美军逮捕马杜洛 联合国呼吁尊重委内瑞拉主权

（法新社纽约联合国总部5日电） 美军逮捕委内瑞拉总统马杜洛后，联合国秘书长古特瑞斯今天呼吁应尊重各国主权独立。华府方面则辩称此次行动并未占领委内瑞拉，而是对贩毒走私分子的一次警察行动。

美军于3日凌晨逮捕马杜洛（Nicolas Maduro）和他的妻子佛罗雷斯（Cilia Flores），结束了马杜洛在委国12年的统治。华府指控马杜洛经营贩毒集团；先前还开出5000万美元悬赏金来缉捕他。

联合国安全理事会（UN Security Council）今天为此事召开紧急会议，联合国副秘书长狄卡洛（Rosemary DiCarlo）会中代为宣读古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言稿，古特瑞斯呼吁「各国应尊重国家主权、政治独立和领土完整」。

古特瑞斯说：「我对委内瑞拉局势可能进一步动荡、对区域可能受到冲击，深感忧心；在国与国之间处理相互关系时，美国此举可能立下先例。」

今天这场会议是由安理会新成员哥伦比亚提议召开。哥国总统裴卓（Gustavo Petro）过去曾与美国总统川普（Donald Trump）发生过争执；哥国对美国突击委内瑞拉的意图表达关切。

哥伦比亚驻联合国大使托瑞斯（Leonor Zalabata Torres）说，联合国宪章规定，仅在极特殊情形下才允许动用武力，也即正当防卫、遭受武装攻击，或安理会明确授权之下。

托瑞斯又说，即便如此，「这也不代表一国可以对另一国家采取政治控制手段」。

●美辩称：未占领委内瑞拉

美国驻联合国大使瓦尔兹（Mike Waltz）则为美国这次行动辩解，他说这是一项「由美军协助执行的精确执法行动，目标仅有两人，即马杜洛及其妻子佛罗雷斯，他们被美国司法部起诉，涉及毒品走私」。

瓦尔兹表示：「正如美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）所说，这不是对委内瑞拉或其人民的战争；美国并未占领委内瑞拉。」

但瓦尔兹强调：「不可能让全球最大能源储量长期由美国的对手来掌控」。

委内瑞拉的盟友如俄罗斯、中国等安理会成员，则批评美国的这次行动，并要求释放马杜洛。

马杜洛夫妇5日在纽约法院出庭，均表示自己无罪。（编译：纪锦玲）