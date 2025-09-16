The Swiss voice in the world since 1935

美印关税争议持续　川普莫迪释善意推进贸易协议

（法新社孟买16日电） 在美国和印度持续进行紧张的贸易谈判同时，今天适逢印度总理莫迪生日，美国总统川普向他致贺，并肯定他对结束俄乌战争所作努力。

川普（Donald Trump）在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文，感谢莫迪（Narendra Modi）支持结束俄乌战争行动，两人有「很棒的」通话，同时赞扬莫迪的领导能力。

莫迪则在X平台回应，感谢川普致意，并表示决心深化美印关系，也支持川普寻求透过外交途径和平解决俄乌冲突的行动。

川普认为能源交易是俄罗斯对乌克兰战争的重要收入来源，上月为了施压俄国，决定将多数自印度进口商品关税上调至50%，以惩罚印度持续购买俄罗斯石油，此举也让印美关系更加紧绷。

美国官员批评，印度炼油业者持续采购俄罗斯石油，有助于俄罗斯筹措资金进行对乌克兰的军事行动。

不过，近一周双方领导人多次释出和解讯息，重申将持续透过对话推动贸易议题。

美印贸易官员今天于新德里会晤，美国代表团成员包括南亚及中亚事务助理贸易代表林奇（Brendan Lynch），双方针对相关贸易争端展开讨论。

印度商工部发布声明指出，会谈内容涵盖多项争端议题，双方以积极、务实的态度寻求解决方案。

声明提到，双方同意加强协调，力求尽早达成互利的贸易协议。

外界关注，尽管印度是首批与美国就贸易问题展开协商的国家之一，至今尚未达成能减轻关税负担的贸易协议。

印度出口商忧心，美国提高关税已造成出口订单减少，进而影响国内就业。

川普政府先前将大部分自印度进口产品的关税从25%上调至50%，使双方贸易与地缘政治对立加深。

分析人士指出，尽管美印持续磋商，双方在贸易协议部分仍存诸多歧见，谈判进展缓慢。

新德里智库「全球贸易研究倡议」（Global Trade Research Initiative）创办人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）指出，印美谈判若要有进展，华盛顿须先撤销对印度加徵的关税，否则两国在经贸或地缘层面都难以取得突破。（编译：陈政一）

