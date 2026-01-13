美参议员凯利状告战争部长 涉不当惩处违宪违法

（法新社华盛顿12日电） 美国参议员凯利拍摄影片呼吁美国军情人员拒绝非法命令，引发战争部长赫格塞斯谴责，并将重新检视凯利服役期间军阶与退休金，凯利今天状告赫格塞斯作法「不合法且违宪」。

凯利（Mark Kelly）诉状点名赫格塞斯（Pete Hegseth）、国防部、海军部长费伦（John Phelan）及其所属部门，称其作为「违反多项宪法保障，且无任何法源依据，不应再继续执行」。

身为备受表扬的前海军军官与前太空人，凯利要求法院宣告在他的档案中加入谴责信，以及可能降低他退役军阶、连带减少退休俸行动「不合法且违宪」。

五角大厦官员回应法新社提问时说，已经「知悉」这起诉讼，但「不会对进行中的诉讼发表评论」。

凯利随后于参议院发言提及这起诉讼时表示：「赫格塞斯现在要剥夺我靠25年军旅生涯所获得的一切，这违反我作为美国人、退役老兵和联邦参议员的权利。」

凯利还说：「我只是重申法律：军人必须拒绝非法命令。然而据赫格塞斯所言，现在连重申法律都成了违法。」

赫格塞斯上周宣布将对凯利采取措施，并表示凯利以及另外5名具军事或情报背景的国会议员「发布了一支鲁莽且煽动叛乱的影片，明显意图破坏纪律与军队秩序」。

凯利等人在去年11月发布的影片中表示，美国总统川普（Donald Trump）政府「让我们穿制服的军方及情报界菁英与美国公民为敌」。