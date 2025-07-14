美参议员打造「重锤」 助川普制裁俄罗斯

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国数名联邦参议员今天在华府特使赴乌克兰访问之前，大力鼓吹一项两党议员均同意的法案，以利川普总统能拥有制裁俄罗斯的「重锤」。

川普表示，鉴于他与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）关系日益紧张，他对这项制裁法案抱持开放态度。

美国特使凯洛格（Keith Kellogg）即将走访乌克兰，川普已表示他明天将就俄罗斯问题发表「重要声明」。

共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）指出，他的法案已获参议院多数支持。在美国主导乌克兰和平进展有限之际，这项法案的支持声浪更为高涨。

葛兰姆告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News），这项法案将允许川普「打击蒲亭经济，以及所有支持蒲亭战争机器的国家」。

川普曾多次表示，在莫斯科对基辅进行致命飞弹攻击后，他对蒲亭感到「失望」，并暗示他最终可能准备加强制裁。

川普对蒲亭似乎已逐渐失去耐心，他8日在白宫内阁会议时向记者表示，蒲亭在乌克兰问题上「一派胡言」。

川普上周还同意运送更多武器给乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），包括透过与北约达成协议，北约将购买美国武器运往乌克兰。

川普上周似乎支持这项法案，但他并未细说是否会以这项法案制裁莫斯科。

川普向国家广播公司（NBC）表示：「（国会）将通过一项非常重要且严厉的制裁法案，但是否行使取决于总统。」

葛兰姆说：「我们正考虑的这项国会法案，将赋予川普总统对任何帮助俄罗斯的国家徵收500%关税的权力。」

葛兰姆还补充说，这些国家可能包括购买俄罗斯商品的经济体，例如中国、印度或巴西。

葛兰姆说：「这确实是川普总统可以用来结束（俄乌）战争的一把重锤。」