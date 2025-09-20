The Swiss voice in the world since 1935

美参院否决临时开支法案 政府停摆危机再现




（法新社华盛顿19日电） 美国联邦参议员今天未能通过一项临时开支法案，共和党人正努力试图避免政府停摆，并化解总统川普面临的政治挑战。

由共和党控制的联邦众议院先前以些微多数通过了这项法案，但在参院，由于民主党与川普的共和党在国家预算上没有妥协的迹象，法案遭到否决。

由于两院预计下周休会，参议员要到9月29日才会回到国会，要在9月30日会计年度结束前让政府维持运作，时间已所剩无几。

政府关门将导致非必要的业务开始停摆，数以十万计公务员将暂时无薪可领。

参院的法案遭到否决，只有1名民主党人投下赞成票，远不及今年3月共和党面临上一个支出期限时，有10名民主党员协助他们通过法案的情形。

当时的投票引发民主党内部强烈不满，许多成员指责中间派参议员对川普的右翼政策视而不见。

共和党在国会两院都占有些微多数，但根据参院规定，他们必须获得一些反对党的支持，在这种情况下，至少需要7名民主党员的投票。

众院共和党人今天警告称，他们的成员在支出期限前不会回到国会，迫使参院必须再次投票并接受他们的提案，否则就会导致政府停摆。

在川普和他极度忠诚的共和党全力推行右翼政策之际，这次的僵局给了民主党一个难得的施力点。

然而，即使法案通过，也只是缓兵之计，仅能为联邦机构提供资金到11月21日。

这只会推迟关于川普政府未来支出计画的更复杂谈判。众院少数党民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）和参院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，这项计画「未能满足美国人民的需求」。

