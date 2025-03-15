美参院表决避免政府关门 民主党舒默让步挨轰背叛

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（法新社华盛顿14日电） 美国今天在最后一刻成功避免政府关门，国会表决通过将政府运作资金延长至9月，然而联邦参议院民主党领袖舒默转而支持共和党提案，引发党内严重分歧。

面对午夜的资金截止期限，民主党人放弃阻挡联邦众议院本周稍早通过、总统川普支持的法案，让这项法案得以在共和党主导的参院获得批准。

共和党籍参院商务委员会主席克鲁兹（Ted Cruz）说：「经过4年的混乱，美国人民投票支持川普总统及共和党领导下的变革。政府已获得资金，让我们回到工作岗位吧。」

民主党人受到来自基层的庞大压力，要抵制川普并拒绝一份他们认为充满有害开支削减的法案文本。

但参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在表决前宣布他会支持共和党草拟的提案，震惊党内基层。

这场资金之争的焦点在于反对川普成立的「政府效率部」（DOGE），这个部门由科技亿万富翁马斯克（Elon Musk）领导，旨在大幅缩减政府规模。

基层民主党人认为马斯克在联邦官僚体系中横行霸道，深感愤怒，希望民主党领袖们挺身对抗政府效率部和川普。

然而舒默警告，政府若关门，可能会正中川普和马斯克下怀，让人们把焦点从政府效率部最不得人心的行动上转移注意力，包括将教育部人力砍半。

舒默投书「纽约时报」为他支持这项法案的决定辩护，由于他的立场出现180度转变，引来基层批评人士和众院民主党人痛批，指责他「背叛」和「屈服」。

舒默表示，若政府关闭，将让马斯克和川普「以远快于目前的速度摧毁重要的政府服务」。

川普在社群媒体「真实社群」（Truth Social）贴文中赞许舒默「有胆识」，还说国家有了「全新的方向和开始」。

他后来告诉记者：「我很感谢舒默参议员，我认为他做了正确的事。真的，我很佩服。」