美司法部再公布艾普斯坦档案 否认保护川普

（法新社华盛顿30日电） 美国司法部今天再度公布一批与已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有关的档案，包括300多万页文件、2000个影片以及18万张影像，并表示审查过程中「没有保护或不保护任何人」，包括总统川普。

川普和金融家艾普斯坦曾有长达15年的交情，两人过去经常被拍摄到一起出现，后来艾普斯坦因性贩运指控身败名裂，2019年候审期间在狱中身亡。

司法部副部长布兰希（Todd Blanche）今天在记者会上说，白宫从未指示司法部如何审查、审查重点为何以及需要遮蔽或公开哪些内容。

司法部新闻稿提到，这次公开的部分文件含有2020年总统大选前提交FBI有关川普的「不实与耸动说法」。

不过先前曾任川普私人律师的布兰希驳斥外界的臆测，指出这批档案并未删除或遮蔽任何有关川普的难堪内容。

他说：「我们并未保护川普总统。我们没有保护或不保护任何人。」

司法部先前公布的档案揭露艾普斯坦与微软（Microsoft）创办人比尔．盖兹（Bill Gates）等顶尖企业高层、导演伍迪艾伦（Woody Allen）等名流、学者、川普及前总统柯林顿（Bill Clinton）等政治人物的关系。

根据今天公布的文件中一封电子邮件草稿，艾普斯坦在当中声称比尔．盖兹有婚外情。盖兹基金会（Gates Foundation）在致「纽约时报」的声明中否认，并称「这些指控出自一个已被证实、心怀不满的骗子之口，简直荒谬至极且完全不实」。