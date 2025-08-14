美国上诉法院推翻禁令 允川普政府削减外援

（法新社华盛顿13日电） 美国联邦上诉法院今天裁定，总统川普政府可继续削减数十亿美元对外援助的计画，对川普而言不啻为一大胜利。

美国哥伦比亚特区巡回上诉法院以2比1裁定，推翻下级法院要求政府继续发放对外援助款项的判决。

川普今年1月重返白宫后，冻结了数十亿美元的对外援助支出，并着手关闭美国国际开发总署（USAID）。

USAID长期以来一直是美国政府在全球分发人道援助的主要机构，在大约120个国家推行健康和紧急援助计画。

由前总统拜登（Joe Biden）任命的地方法院法官阿里（Amir Ali）今年稍早发布临时禁制令，禁止川普政府冻结国会批准的2024年度对外援助资金。

然而，上诉法院随后推翻地方法院的判决，理由是提起诉讼的一方缺乏提出诉求的法律依据。

法官韩德森（Karen Henderson）和卡特萨斯（Gregory Katsas）裁定，只有美国国会稽核处（Government Accountability Office，GAO）有权依「国会预算及截留控制法」（Impoundment Control Act）提出法律挑战。

韩德森与卡萨斯赞同上诉法院多数意见，支持川普政府继续冻结援外资金；拜登任命的法官潘（Florence Pan）则持反对意见。

川普展开第2任期后，开始大力整肃美国政府机构。