美国保守派新星柯克追悼会 川普将率政府官员致敬

2 分钟

（法新社华盛顿21日电） 美国保守派知名倡议人士柯克（Charlie Kirk）本月遭到枪杀，他的追悼会今天将在亚利桑那州一座体育场举行，总统川普将率领政府高层官员出席致敬。

法新社报导，柯克于9月10日在美国犹他州一所大学演讲时颈部中弹身亡，享年31岁。当局展开33小时追捕后逮捕嫌犯罗宾森（Tyler Robinson），检方寻求法院处以死刑。

柯克创立的保守派组织「美国转捩点」（Turning Point USA）今天将在亚利桑那州「州农体育场」（State Farm Stadium）为他举行盛大追悼会。

川普、美国副总统范斯（JD Vance）、国务卿卢比欧（Marco Rubio）及国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）将在追悼会上致词。

美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）、卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）、其他主要政府官员以及保守派评论员卡尔森（Tucker Carlson）也将出席致词。

柯克的遗孀艾瑞卡（Erika Kirk）也将在追悼会上发表演说。她将接任「美国转捩点」领导职务，继承亡夫遗志。