美国公布委内瑞拉油轮扣押令 白宫拟没收船上石油

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿12日电） 美国近日在委内瑞拉外海扣押一艘油轮，美方今天公布针对这艘油轮的扣押令，白宫并表示有意没收船上石油。

美国总统川普政府数月来持续对委内瑞拉施压，除了在该地区大规模集结海军部队外，还对涉嫌贩毒的船只进行多次致命打击，造成近90人丧生。

在本周一场戏剧性的突袭行动中，华府控制了这艘油轮，美军人员从直升机垂降至船上。美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）表示，这项行动旨在针对委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）的「政权」。

这份由地方法官于11月25日签署的扣押令，于昨天由美国海岸防卫队（US Coast Guard）执行。

美国财政部表示，这艘名为「船长号」（Skipper）、前称「阿迪萨号」（Adisa）的船只，被用于一个「支持真主党（Hezbollah）」及伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard）旗下部队的石油运输网络，以运送受制裁的石油。

财政部也对马杜洛的亲属及6家运送委国石油的公司祭出制裁。

联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）透过声明表示：「联邦调查局反情报部门与我们的合作伙伴将继续执行美方制裁，并切断我们对手进入金融市场和取得关键技术的管道。」

「扣押这艘船凸显了我们成功让委内瑞拉与伊朗政府付出代价的努力。」

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）昨天告诉记者，被扣押的油轮「将前往一个美国港口，且美国确实打算没收这些石油」。

她说：「我们不会袖手旁观，看着受制裁的船只载着黑市石油在海上航行，它的收益将助长全球流氓及非法政权的毒品恐怖主义。」

两名不愿具名的美国官员告诉国家广播公司新闻网（NBC News），这艘油轮预计将停靠在德州的加尔维斯敦（Galveston），船员将在抵达后获释。

委内瑞拉外交部表示，「强烈谴责并斥责此举构成公然盗窃与国际海盗行为」。

马杜洛昨天在一场活动上说：「他们绑架船员，把船偷走，并开启了一个新时代，一个加勒比海犯罪海盗的时代。」

他补充说：「委内瑞拉将确保所有船只的安全，以保障委国石油在世界各地的自由贸易。」