美国冬季风暴至少造成30死 逾50万户无电可用

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约27日电） 一场怪兽级冬季风暴席卷美国大片地区，带来刺骨低温，迄今至少造成30人死亡，超过50万户今天一早醒来时仍发现家中无电可用。

一股恐致命的寒冷北极气团可能延误灾后复原工作，从新墨西哥州到缅因州，美国各地市政单位正努力清理这场风暴留下的残局。这场风暴夹带着大雪与强风，伴随冻雨与冰霰。

美国国家气象局（NWS）在社群平台X上表示，「美国北半部大片地区气温将持续低于冰点，直到2月1日」；南部一些不习惯寒冬天气的州出现了「破纪录低温」。

虽然美国部分地区天气已开始放晴，但东北部仍持续降雪。康乃狄克州部分地区积雪超过56公分，麻萨诸塞州波士顿降雪量也超过40.6公分。

根据各州政府与地方媒体汇整的资料，这场风暴至少造成30人死亡，死因包括失温、交通、雪橇活动、越野型沙滩车（ATV）和除雪车相关事故。

美国联邦航空总署（FAA）表示，在缅因州班戈市（Bangor），一架小型飞机在暴风雪中起飞时坠毁，机上7人罹难。纽泽西州一名男子被发现在雪地中失去意识，手中仍握着铲子。

纽约市在气温骤降期间再传8人死亡，当局正调查死因，目前尚不清楚是否全部与冬季风暴有关。

根据停电追踪网站PowerOutage统计，美国南部地区电力正逐步恢复，但截至今天上午仍有超过54万户无电可用。其中以田纳西州、德州、密西西比州与路易斯安那州受灾特别严重。

冬季风暴使美国交通陷入瘫痪，超过9000架航班受影响。田纳西州首府纳希维尔市（Nashville）市长欧康奈尔（Freddie O’Connell）告诉法新社记者，该市仍有树木因结冰过重而不断倒塌，时而导致已恢复的电力再次中断。

纳什维尔市及美国其他城市正设立紧急取暖避难所。

美国国家气象局气象学家桑托雷利（Allison Santorelli）说，这次风暴灾后复原特别困难，因为受灾州数众多，导致北方原本拥有较多冬季物资的州，无法支援较缺乏准备的南方地区。