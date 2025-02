美国务卿要求巴拿马 立即缩减中国对运河影响

afp_tickers

2 分钟

(法新社巴拿马市2日电) 美国国务卿卢比欧今天面见巴拿马总统穆里诺时告诉对方,巴拿马必须立即缩减中国对巴拿马运河地区的影响力,否则美国总统川普政府将会采取「必要措施」达成此一目标。

美国国务院发言人布鲁斯(Tammy Bruce)指出,卢比欧(Marco Rubio)会见穆里诺(Jose Raul Mulino)时「明确表示,此一现状不可接受,若未立即调整,美国将需采取必要措施,以根据条约保护其权益。」

布鲁斯说,卢比欧告诉穆里诺,川普「已经初步确定,由中国共产党影响和控制巴拿马运河(Panama Canal)地区的当前形势是对运河的威胁,意味违反『关于巴拿马运河永久中立和营运的条约』(Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal)」。

但是穆里诺于接见卢比欧后告诉记者:「我不认为这项条约及其合法性此刻受到任何真正威胁。」他指的是让美国于1999年底将巴拿马运河正式移交巴拿马政府的条约。

他并提出展开技术层面磋商说:「技术团队可以与美国商讨此事,澄清他们的任何疑虑。」