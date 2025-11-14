美国司法部对加州选区重划案提告 阻止民主党取得国会多数计画

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国司法部今天宣布，已对加州选区重划计画「第50号提案」提起法律诉讼。这份本月稍早获得加州选民压倒性通过的提案，可让民主党在明年期中选举胜算大增。

法新社报导，加州选民4日投票通过「第50号提案」（Proposition 50），对民主党籍州长纽松（Gavin Newsom）而言是一大胜利。纽松愈来愈藉由展现愿意对抗美国总统川普（Donald Trump），来取得民主党内领导地位。

英国广播公司（BBC）和美国有线电视新闻网（CNN）报导，加州共和党人上周已针对第50号提案，向加州中区联邦地区法院提起诉讼。

美国司法部今天发布声明表示，他们已加入这起诉讼，指控这项提案以「种族歧视方式」对国会选区进行「杰利蝾螈」（gerrymander，美国政治术语，指将选区划分为有利于特定某方），违反美国宪法第十四修正案。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）在声明中说：「加州的选区重划诡计是明目张胆的夺权，是对公民权利的践踏及对民主程序的嘲弄。」

第50号提案可能让民主党在明年期中选举新增5席，有利于争夺美国国会控制权。

民主党人的说法是，由于白宫为助其维持在国会的些微多数，而让德州共和党人在压力下通过当地的选区重划案，因此他们也要采取行动来创造公平的竞争环境。