美国委内瑞拉关系紧张 俄罗斯挺马杜洛政府

（法新社华盛顿22日电） 委内瑞拉和俄罗斯外交部长今天通电话时抨击美方行动，包括对疑似运毒船只发动空袭，以及近期扣押两艘油轮。美国官员昨天告诉法新社，美方追缉第3艘油轮。

随着美国对委内瑞拉的军事行动与威胁与日俱增，委内瑞拉的重要盟国俄罗斯表态「全力支持」委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府。

俄罗斯声明说，俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）和委内瑞拉外长希尔（Yvan Gil）通话时同意「在国际舞台上协调两国行动，尤其是在联合国」。

俄罗斯与中国支持委内瑞拉寻求联合国安全理事会召开会议，讨论所谓「美国持续的侵略行为」。

美军自9月以来多次在加勒比海和东太平洋对疑似运毒船只发动空袭，但未提供证据证明这些船只运毒。根据家属与多国政府说法，美方行动造成超过100人丧生，其中部分是渔民。

川普本月16日也宣布封锁所有进出委内瑞拉的受制裁油轮。

川普宣称委内瑞拉在马杜洛治下利用石油收入资助「毒品恐怖主义、人口贩运、谋杀及绑架行为」。他也指控委内瑞拉「夺走我们所有石油」，显然是指委内瑞拉石油产业的国有化，还说「我们要拿回来」。

委内瑞拉则担心美国企图推翻政权，并指责华府的「国际海盗行为」。

联合国安理会将于明天召开会议，讨论这场日益严重的危机。