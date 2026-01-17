美国威胁攻击、伊朗提高警戒 欧盟建议避开伊朗领空

（法新社巴黎16日电） 美国威胁将发动攻击使得伊朗进入戒备状态后，欧盟航空安全总署（European Union Aviation Safety Agency）今天建议航空公司避免飞越伊朗领空。

欧盟航空安全总署表示：「有鉴于目前持续发展的局势以及美国可能采取军事行动，伊朗防空部队处于高度戒备状态，目前发生误判的可能性升高。」

「各种武器与防空系统的存在与可能使用，加上各国难以预测的反应以及地对空飞弹系统可能被启动，对在所有高度与飞行层级运作的民航班机构成高度风险。」

伊朗去年12月28日爆发与生活成本有关的抗议活动，随后演变为自1979年伊朗伊斯兰共和国成立以来，针对神权领导阶层规模最大的抗议运动之一。

根据总部设在挪威的非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）最新统计，目前至少有3428名抗议人士遭到杀害，形容这仅是「绝对最低估计值」，并通报有超过1万人遭到逮捕。

直到14日之前，美国仍威胁如果伊朗不放弃处决被捕抗议人士的计画，将采取军事行动。但在波斯湾盟友警告此举可能引发区域反应后，华府方面已有所退让，但昨天仍重申「所有选项都在台面上」。

美国总统川普昨天对伊朗政府取消「所有预定的绞刑」表示感谢。他先前曾向德黑兰当局发出威胁，如果持续镇压，将招致「严重后果」。