The Swiss voice in the world since 1935

美国宾州钢铁厂爆炸 2死10伤

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社匹兹堡11日电） 美国官员表示，美国钢铁公司（U.S. Steel）位于宾州的一间工厂今天发生爆炸，造成2名工人死亡、10人受伤。

宾州州长夏皮洛（Josh Shapiro）于社群媒体X平台发文说：「美国钢铁公司克莱顿炼焦厂（Clairton Coke Works）今天发生数起爆炸。」这间炼焦厂距离匹兹堡市（Pittsburgh）约25公里远。

他还提到：「受伤员工已送往当地医院治疗，厂区的搜救行动仍在进行中。」

美国钢铁公司和阿勒格尼郡（Allegheny County）警方指出，已发现2名罹难者，其中1人遗体是在「大规模搜寻行动」后寻获。

有关当局表示，一名原先列为失踪的伤者获救送医，另外9名伤者也分别送往当地医院治疗多种伤势。

美国钢铁公司说，这起事故发生于今天早上11时左右，紧急应变小组随即赶赴现场。

美国钢铁公司执行长柏里特（David Burritt）发表声明说：「在这样的时刻，美国钢铁公司的员工会团结在一起，向所有受影响的人表达他们的爱、祈祷和支持。」

部分媒体报导，爆炸发生后，有人受困于事发现场的瓦砾堆下，难以脱身。

未经法新社查证的社群影片显示，消防员在被烧毁的厂房前与熊熊烈焰搏斗，浓烟直窜天际。

克莱顿炼焦厂是美国最大的炼焦设施，主要生产炼钢的焦炭。（实习编译：周依恩/核稿：刘文瑜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
6
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
25
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团