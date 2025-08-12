美国宾州钢铁厂爆炸 2死10伤

（法新社匹兹堡11日电） 美国官员表示，美国钢铁公司（U.S. Steel）位于宾州的一间工厂今天发生爆炸，造成2名工人死亡、10人受伤。

宾州州长夏皮洛（Josh Shapiro）于社群媒体X平台发文说：「美国钢铁公司克莱顿炼焦厂（Clairton Coke Works）今天发生数起爆炸。」这间炼焦厂距离匹兹堡市（Pittsburgh）约25公里远。

他还提到：「受伤员工已送往当地医院治疗，厂区的搜救行动仍在进行中。」

美国钢铁公司和阿勒格尼郡（Allegheny County）警方指出，已发现2名罹难者，其中1人遗体是在「大规模搜寻行动」后寻获。

有关当局表示，一名原先列为失踪的伤者获救送医，另外9名伤者也分别送往当地医院治疗多种伤势。

美国钢铁公司说，这起事故发生于今天早上11时左右，紧急应变小组随即赶赴现场。

美国钢铁公司执行长柏里特（David Burritt）发表声明说：「在这样的时刻，美国钢铁公司的员工会团结在一起，向所有受影响的人表达他们的爱、祈祷和支持。」

部分媒体报导，爆炸发生后，有人受困于事发现场的瓦砾堆下，难以脱身。

未经法新社查证的社群影片显示，消防员在被烧毁的厂房前与熊熊烈焰搏斗，浓烟直窜天际。

克莱顿炼焦厂是美国最大的炼焦设施，主要生产炼钢的焦炭。（实习编译：周依恩/核稿：刘文瑜）