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美国对等关税暂缓 日仍要求重新检视其他关税

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（法新社东京10日电） 日本政府发言人林芳正今天表示「正面看待」美国总统川普暂缓实施对等关税，但仍「强烈」要求美方重新评估汽车关税在内的其他关税。

相当于日本政府发言人的内阁官方长官林芳正今天在例行记者会上说：「我们正面看待美国最新宣布的事项。」

不过，他接着说：「我们会持续强烈要求美国重新评估其对等关税、钢铝关税、汽车关税，以及（汽车）零组件关税。」

川普（Donald Trump）上周宣布对180多个国家与地区销美商品全面加徵10%基准关税，并对其中约60国订定高额的对等关税，其中日本的税率为24%。

美国基准关税已于美东时间5日零时（台北时间5日中午12时）生效；对等关税则在美东时间9日零时（台北时间9日中午12时）生效后，过了约13小时多，川普突然宣布暂缓实施对等关税90天，对象为未对美国采取报复措施的国家与地区，在此期间实施10%基准关税。

不过，即便川普暂缓对等关税，其他措施仍然有效，包括向进口汽车加徵25%关税。

对美国的亲密盟友日本而言，汽车产业是全球第四大经济体日本的经济支柱，直接或间接雇用约560万人。

而日本汽车产业与一些日企同样高度仰赖海外生产据点，包括越南等国，这些国家面临的对等关税甚至更高。

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