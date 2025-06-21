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美国居中斡旋 白俄罗斯反对派领袖获释

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（法新社华沙21日电） 白俄罗斯遭监禁的反对派领导人季哈诺夫斯基今天出人意料获释，他同为白俄异议领袖的妻子季哈诺夫斯卡娅指出，是美国促成丈夫获释，并向美国总统川普道谢。

季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）表示，是美国协助促成释放协议并感谢总统川普（Donald Trump）。在季哈诺夫斯基（Sergei Tikhanovsky）入狱后，季哈诺夫斯卡娅接手领导白俄罗斯反对派。

季哈诺夫斯基等人获释消息公布前不久，白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）与美国特使凯洛格（Keith Kellogg）在白俄首都明斯克（Minsk）会面。

凯洛格成为多年来访问白俄罗斯的最高层级美国官员。白俄是俄罗斯关系紧密且依赖的盟友。

现年46岁的季哈诺夫斯基已系狱超过5年。他原本计划在2020年8月总统大选中与现任总统鲁卡申柯竞争，但在投票日数周前遭到逮捕及拘留。当时还是政治素人的季哈诺夫斯卡娅接替丈夫出马竞选。

她今天发布自己在丈夫获释后拥抱他的影片，并在社群平台X发文写道：「我内心的喜悦难以言喻。」

此外另有13人获释，其中包括自由电台（Radio Liberty）记者卡内伊（Igor Karnei），他在2023年因被控参与「极端」组织而遭到逮捕入狱。

立陶宛外交部长布德里斯（Kestutis Budrys）表示，这些人现在已从白俄罗斯转移至立陶宛，在当地获得「妥善照顾」。

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