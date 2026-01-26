美国强化与奈及利亚军事合作

（法新社阿布加25日电） 美国非洲司令部副司令布瑞南告诉法新社，美军正增加对奈及利亚的军事物资交付与情报共享，这是扩大与非洲各国军方合作、打击伊斯兰国（IS）相关武装分子的整体战略一环。

布瑞南（John Brennan）表示，美国国防部同时也持续与由军政府执政的沙赫尔地区国家──布吉纳法索、尼日与马利──军方保持沟通管道。

阿布加方面加强合作之际，华府对奈国境内圣战暴力施加外交压力，美军在非洲追击与伊斯兰国有关目标的行动也变得「更加积极」。

布瑞南上周于奈及利亚首都阿布加举行的美奈安全会议场边受访时指出，在川普政府之下，「我们的行动变得更加积极，并与伙伴合作，以军事方式直接打击威胁，主要目标是伊斯兰国」。

他补充说：「从索马利亚到奈及利亚，这些问题彼此相连，因此我们试图逐一拆解，并向伙伴提供他们所需的资讯。」

上周举行的首届美国－奈及利亚联合工作小组会议，距离美国宣布在耶诞节当天对奈及利亚西北部与伊斯兰国有关目标发动突袭空袭，仅约一个月。

尽管在联合空袭后，双方军方似乎都有意加强合作，但美国就奈及利亚境内暴力问题所施加的外交压力，仍为双边关系蒙上阴影；川普声称奈及利亚发生大规模基督徒遭杀害事件。