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美国总统川普与南非总统拉玛佛沙 同意加强双边贸易

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（法新社约翰尼斯堡22日报导）南非总统府今天表示，美国总统川普和南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）「同意加强双边贸易关系，增加互利投资，并在技术交流方面合作。」

川普与拉玛佛沙在白宫举行闭门会谈前，川普先在直播中突袭拉玛佛沙。他当场播放一段影片声称可证明南非正发生针对白人的种族灭绝，现场气氛变得紧张。

现场播放的影片包含诸多不实与错误内容，目的是支持川普提供受迫害的白人农民「庇护」。川普此举激怒南非政府，并对川普的指控提出异议。

尽管川普政府实际上已停止接收来自世界其他地区的庇护申请，但本月仍给予50多名南非白人难民身分。

川普1月上任后，南非与美国关系急转直下，川普威胁课徵高额贸易关税，同时驱逐南非驻美大使。

不过南非总统府今天发声明指出，会谈结束后，拉玛佛沙「欢迎南非与美国透过各自的团队，展开预期的贸易谈判」。

随着过去几个月紧张局势升高，川普暗示他不会参加11月在南非举行的20国集团（G20）峰会。

拉玛佛沙在双方于白宫会谈后表示，他预期美国领袖将会出席。

此外，南非预计也将向川普的南非裔盟友马斯克（Elon Musk）提出一项协议，让马斯克在南非营运星链（Starlink）卫星网路服务。

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