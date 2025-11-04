美国批准建造 韩估首艘核潜舰有望15年内下水

（法新社首尔4日电） 韩国国防部资源管理室室长元钟大今天在国务会议报告，韩国首艘核动力潜舰预计于2030年代中后期下水。华府近日已批准韩方建造核潜舰。

在韩国宣布韩美达成一项包含投资与造船的广泛协议后，美国总统川普（Donald Trump）上周表示，他已批准盟邦韩国建造核动力潜舰。

当时人在韩国的川普于社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道，韩国将在「费城造船厂」建造自己的核动力潜舰，「就在我们亲爱的美国本土」。

对于川普表示韩国核潜舰将在美国国土建造的发言，首尔方面尚无相关评论。

不过元钟大（Won Chong-dae）今天指出：「以我们自己的技术建造核动力潜舰是可行的。」

元钟大在韩国总统李在明主持的国务会议上说道：「如果我们透过与美国协商取得潜舰燃料，并于2020年代后期进入建造阶段，我们预计首舰将于2030年代中后期下水。」

他还提到：「对于传统潜舰，韩国已具备世界一流的设计与造船能力。」

李在明幕僚先前曾表示，首尔已向华府「申请原料使用授权」并获得批准。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）今天指出，韩国拥有「极佳的造船产业，我们期待与其展开更多合作」。