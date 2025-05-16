美国支持的加萨援助计画惹议 联合国拒绝参与

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（法新社纽约联合国总部15日电） 联合国今天宣布，不会参与美国支持的「加萨人道主义基金会」向加萨走廊提供物资的援助行动。以色列长达数月的封锁，使饱受战火摧残的当地面临严重物资短缺。

联合国副发言人哈克（Farhan Haq）表示：「正如我们所一再声明，这项特定的分配（物资）计画不符合我们的基本原则，包括公正、中立和独立原则，因此我们不会参与。」

美国国务院上周指出，非政府组织「加萨人道主义基金会」（Gaza Humanitarian Foundation）很快就会宣布援助加萨走廊（Gaza Strip）的计画。此举实际上将把联合国边缘化。

以色列对加萨走廊实施封锁超过两个月，联合国机构和其他人道主义团体警告，240万巴勒斯坦人的燃料和药品供应日益减少。

但以色列否认人道危机正在发生的说法，并矢言对巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）加强施压。

尽管瑞士一份名单显示，加萨人道主义基金会在今年2月成立，外界对这个新组织所知甚少。

瑞士「时代报」（Le Temps）先前报导，该基金会计划雇用「佣兵」以进行援助物资分发工作，引起国际特赦组织（Amnesty International）瑞士分会警觉。

哈克强调，联合国已有「非常棒」的计画准备就绪，「一旦我们获准展开工作，就能立即实施」。

他重申，联合国的卡车随时可以出发，他们有超过17万1000公吨的粮食及其他救命物资，一旦以色列放行就能出发前往加萨走廊。