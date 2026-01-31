美国政府陷入局部停摆 众院复会后可望重启

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿31日电） 由于国会未能在午夜期限前通过2026年预算，美国政府今天进入局部停摆状态。不过，随着联邦众议院预计将于下周初通过联邦参议院支持的协议，预计关门造成的影响有限。 这次拨款中断源于协商破局，导火线是民主党对移民执法人员在明尼阿波利斯市（Minneapolis）开枪击毙两名抗议人士感到愤怒，导致有关国土安全部新资金的协商陷入僵局。 联邦参议院民主党党鞭杜宾（Dick Durbin）在社群媒体发文指出：「川普政府不去打击毒贩、儿童性犯罪者和人口贩子，反而浪费宝贵资源在对付芝加哥与明尼阿波利斯的和平抗议群众。」

「这届政府持续让美国人变得更不安全。」

约3/4的联邦机构运作将受到影响，可能引发众多机构与运作的停摆程序，涵盖教育、卫生、住房与国防等领域。

联邦部门预计将自凌晨起陆续启动关门计画，但共和、民主两党的国会领袖均表示，参议院的行动将让这次停摆更可能只是短暂，而非长期僵局。

如果联邦众议院如预期于下周初通过法案，资金将在数天内恢复，将把对政府服务、承包商与联邦员工造成的实际影响降至最低。

不过，如果政府关门持续超过数天，数以万计的联邦职员可能将被迫放无薪假，或需无薪工作直到资金恢复。

联邦参议院昨天深夜通过一项方案，批准5项尚未解决的拨款法案，让大多数联邦机构的经费能支应到9月，同时通过一项为期两周的临时支出措施，在国会议员继续协商移民执法政策期间，还能维持国土安全部运作。

午夜期限到期时，联邦众议院仍在休会，预计2月2日才会复会。