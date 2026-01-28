美国明州移民执法致死案 官方报告称2联邦人员开枪

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿27日电） 根据美国媒体今天披露国土安全部提交国会的一份报告，明尼苏达州明尼阿波利斯周末发生护理师普雷蒂（Alex Pretti）遭枪击致死案，现场2名联邦人员开枪。

此枪击事件引发美国两党同声谴责，并在明尼阿波利斯掀起新一波示威浪潮。美国总统川普今天呼吁展开「公正且诚实的调查」，并暗示将对该市扫荡移民行动「稍微降温」。

官方初步报告表示，案发当时多名执法人员在结冰的街道上与普雷蒂发生冲突。在2名联邦人员开火前几秒，一名美国边境巡逻队（Border Patrol）人员曾多次大喊「他有枪」。

报告提到：「约5秒后，1名（边境巡逻队人员）使用其配发的Glock 19手枪开火，另1名美国海关与边境保护局（CBP）官员也使用Glock 47手枪对普雷蒂开枪。」

这份报告并未叙明普雷蒂是否被两人的子弹击中，也未标明总开枪次数。

报告并未提及普雷蒂是否曾经挥舞枪支。国土安全部长诺姆（Kristi Noem）在枪击案后暗示死者曾挥舞武器。

但目击者拍摄的影片显示，普雷蒂在被喷洒化学刺激物并遭压制在地前，手中仅握着手机在拍摄联邦人员。影片亦显示，一名联邦人员从普雷蒂腰部掏出一把枪，随后发生开火事件。

报告提到，1名边境巡逻队人员事后声称已取得普雷蒂的枪支，并将其「清枪后置于车内安全处」。报告表示，目前国土安全部辖下的国土安全调查处（HSI）已对此展开调查。

美国国会两党均要求对此案进行彻底调查。共和党籍联邦参议员保罗（Rand Paul）今天表示，涉案人员应立即停职接受调查。

白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）在接受法新社访问时表示，联邦人员开枪前恐已违反「程序规定」（protocol）。

不过，白宫随后澄清，米勒指的是对明尼苏达州移民执法人员的「一般性指导原则」，而非针对普雷蒂遭枪击的具体事件。