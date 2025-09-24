The Swiss voice in the world since 1935

美国正与阿根廷协商提供6000亿元货币互换额度

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国财政部长贝森特今天表示，华府正与阿根廷商谈设立货币互换机制，好让阿根廷可动用200亿美元（约新台币6000亿元）资金。阿根廷披索兑美元汇价应声大涨逾2%。

阿根廷右翼总统米雷伊（Javier Milei）的政党本月7日在最大省分布宜诺斯艾利斯省（Buenos Aires）的议会选举败给中间偏左的贝隆派（Peronist）政党后，阿根廷披索大幅贬值。米雷伊如今寻求在期中选举前稳定金融市场。

米雷伊是美国总统川普（Donald Trump）在拉丁美洲的重要盟友。川普昨天在纽约的联合国大会（UN General Assembly）场边表示，美国会协助阿根廷。他和贝森特（Scott Bessent）昨天也与米雷伊碰面。

贝森特今天在社群媒体平台X发文表示：「美国财政部现正和阿根廷官员协商与央行建立200亿美元的货币互换机制（swap line）。」他还说美国也准备好购买阿根廷发行的美元公债。

货币互换机制是两国中央银行以约定汇率在特定期间内互换货币的交易。贝森特的发言一出，阿根廷披索兑美元汇价应声劲扬2.4%至1333.90披索。

米雷伊随后也感谢川普和贝森特给予的「支持和信心」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团