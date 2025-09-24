美国正与阿根廷协商提供6000亿元货币互换额度

（法新社华盛顿24日电） 美国财政部长贝森特今天表示，华府正与阿根廷商谈设立货币互换机制，好让阿根廷可动用200亿美元（约新台币6000亿元）资金。阿根廷披索兑美元汇价应声大涨逾2%。

阿根廷右翼总统米雷伊（Javier Milei）的政党本月7日在最大省分布宜诺斯艾利斯省（Buenos Aires）的议会选举败给中间偏左的贝隆派（Peronist）政党后，阿根廷披索大幅贬值。米雷伊如今寻求在期中选举前稳定金融市场。

米雷伊是美国总统川普（Donald Trump）在拉丁美洲的重要盟友。川普昨天在纽约的联合国大会（UN General Assembly）场边表示，美国会协助阿根廷。他和贝森特（Scott Bessent）昨天也与米雷伊碰面。

贝森特今天在社群媒体平台X发文表示：「美国财政部现正和阿根廷官员协商与央行建立200亿美元的货币互换机制（swap line）。」他还说美国也准备好购买阿根廷发行的美元公债。

货币互换机制是两国中央银行以约定汇率在特定期间内互换货币的交易。贝森特的发言一出，阿根廷披索兑美元汇价应声劲扬2.4%至1333.90披索。

米雷伊随后也感谢川普和贝森特给予的「支持和信心」。