美国炸毁运毒船　卢比欧誓言加强打击贩毒集团

（法新社墨西哥市3日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天誓言，美国将加强打击贩毒集团，此前美方炸毁一艘认为与委内瑞拉有关、涉嫌运毒的船只。不过，卢比欧也向墨西哥保证会尊重其主权。

卢比欧在墨西哥市与墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）会晤一个半小时，这是自川普（Donald Trump）重返白宫以来，美墨两国间的最高层会谈。薛恩鲍姆一向以冷静态度，寻求在与华府的复杂关系中推动合作。

川普昨天宣布美军在加勒比海炸毁一艘疑似运毒的船只。川普称该船属于与委内瑞拉左翼总统马杜洛（Nicolas Maduro）有挂钩的犯罪组织，而马杜洛一直是美国的死对头。

今天晚些时候，委内瑞拉内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）指控美国在这次攻击中进行法外处决，称「他们在没有正当程序的情况下杀害了11人」。

法新社无法证实这起攻击的细节，但这标志着美国行动明显升级。过去数十年，美国主要依赖常规执法手段来查缉毒品，而非动用致命武力。卢比欧表示，这项政策已经失败，因为零星查缉并未影响到贩毒集团的根本利益。

卢比欧在记者会上表示：「美国已经将其炸毁，这种事还会再发生，也许现在就正在进行。」

这起攻击引发墨西哥紧张不安，因川普在国会的部分盟友曾考虑采取军事行动，对付美国边境以南的贩毒集团。

然而，卢比欧却转而赞扬墨西哥的表现，并对薛恩鲍姆的努力表示赞许。

两国表示将成立工作小组，落实在打击贩毒集团及遏止移民等领域进一步合作的承诺。

卢比欧说：「这是我们与任何国家，尤其是在美墨关系史上，所拥有过最紧密的安全合作。」

两国在联合声明中表示，双方合作「是基于互惠、尊重主权与领土完整、共同并有区别的责任，以及互信等原则」。

