美国第一夫人出童书 爱猫视角看白宫

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登的爱犬因为恶行而登上新闻头条，「美国第一猫」葳萝则跃然纸上，成为第一夫人吉儿．拜登新书主角。

吉儿．拜登（Jill Biden）写了本童书，讲述这只短毛虎斑猫2022年从宾州一个农场到白宫的旅程。

就在拜登与前总统川普正为11月大选激烈拚战之际，「白宫爱猫葳萝」（Willow the White House Cat）定6月出版。

赛门舒斯特出版社（Simon & Schuster）在声明中引述吉儿说，葳萝穿梭白宫、探索新家之际，「她很快就认识所有让『人民之家』得以运行自如的不可思议的人们…葳萝在途中结识许多新朋友，她的旅程让世界从『猫眼』的视角观察美国最着名住所的里里外外」。

葳萝是拜登在白宫里仅剩的宠物，他的两只爱犬已在先前的咬人事件后里开白宫。

德国牧羊犬「司令」（Commander）2021年住进白宫时还是小狗，后来因为咬了数名特勤局（Secret Service）探员而被送走。另一只德国牧羊犬「少校」（Major）同样因为咬人而被送给第一家庭友人。备受总统夫妇疼爱的「冠军」（Champ）于2021年过世时则已13岁。

葳萝也有它的政治卖点。它和吉儿都有宾州的背景，而11月的总统大选，宾州将会是胜负一大关键。

出版社表示，77岁的吉儿和卡普西利（Alyssa Satin Capucilli）合写这本书，由贝鲁贝（Kate Berube）画插画。