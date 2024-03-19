美国防部长奥斯汀承诺 不会让乌克兰战败

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（法新社德国拉姆施坦空军基地19日电） 尽管美国新一轮的乌克兰援助法案仍在国会卡关，且基辅军队面临弹药不足的问题，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天承诺，美国不会让乌克兰战败。

民主党籍总统拜登提出的600亿美元援乌法案，一直以来都因共和党籍国会议员阻挠而卡关。当局警告，近日绕过国会提拨的3亿美元军援仅能维持数周时间。

奥斯汀在德国拉姆施坦空军基地（Ramstein Air Base）举行的乌克兰国际支持者大会开幕式中表示，美国「不会让乌克兰战败。我们仍会坚持提供乌克兰抵抗克里姆林宫侵略所需要的资源」。

本月12日，白宫绕过国会共和党人士，宣布对乌克兰提供3亿美元军援。奥斯汀指出，这笔军援资金来自国防部撙节近期采购支出省下的成本。

奥斯汀说：「我们只能透过采购合约中意外省下的成本，来支持这项需求孔急的军援方案。」

截至目前，美国仍是乌克兰安全援助的最大捐助国，自2022年2月以来，华府对基辅承诺的军援已达数百亿美元。

另据路透社报导，俄罗斯国防部今天宣布，俄军已占领乌克兰东部顿内茨克（Donetsk）地区的奥尔利夫卡村（Orlivka），当地距离俄军上月占领的阿夫迪夫卡（Avdiivka）约9.5公里。

乌克兰参谋总部（Ukrainian General Staff）今天稍早则称，乌军在奥尔利夫卡附近击退俄军的9次攻势。