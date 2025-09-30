The Swiss voice in the world since 1935

美国9月消费者信心降至五个月最低

（法新社华盛顿30日电） 新出炉的资料显示，美国9月消费者信心降至总统川普（Donald Trump）4月课徵全面性关税以来的最低点，受访者对通膨的疑虑日益加深。

美国经济评议会（Conference Board）公布，9月消费者信心指数下滑3.6点至94.2，较8月修正后的97.8走下坡，更低于道琼新闻社（Dow Jones Newswires）与华尔街日报（The Wall Street Journal）访调分析师的预估值。

经济评议会高级经济学家季夏（Stephanie Guichard）表示，从受访者的书面答覆可以看出，他们上月提到物价和通膨的次数增多，显示物价和通膨再度成为影响消费者经济观感的主要议题。她还说，受访者依然重视关税议题，但关注程度已低于上月水准。

季夏强调，消费者对未来12个月通膨的平均预期，从8月的6.1%略降至5.8%，但该数字仍明显高于去年底的水准。

自川普重返白宫并推动关税政策以来，美国通膨逐步走高，他对盟友及对手国都徵收高额关税，企图重塑美国贸易关系。

尽管如此，川普与经济团队持续坚称，通膨升高的程度有限，并敦促美国联邦准备理事会（Fed）迅速降息以支撑经济。

