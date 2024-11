美大选8100万人提前投票 揭晓结果恐需数天

(法新社华盛顿4日电) 美国选民准备在明天投票选出新一任总统,这场选举的得票差距可能会是历来最接近,官员们呼吁大众耐心等待计票,并警告可能要数天才揭晓谁将入主白宫。

在美国选举制度下,公民并不直接投票选出总统,而是选出538名成员组成的「选举人团」(Electoral College),再由选举人团选出总统和副总统。

各州会投下选举人票给在州内赢得普选的候选人。较大的州在国会拥有较多名代表,因此在538张选举人票中占比也较大。 民主党总统候选人贺锦丽(Kamala Harris)与共和党候选人川普将为了跨越半数门槛而争夺至关重要的270张选举人票,确保自己获得开启椭圆形办公室的钥匙。

但今年选举直到最后一刻都难分轩轾,专家们指出,愈来愈有可能出现延误和关于计票的法律挑战等复杂状况。

约已有8100万人在投票日之前提早投票,超过2020年大选总票数的一半。 ● 计票要多久? 第一批投票所将于美东时间傍晚6时(台湾时间6日上午7时)关闭,但若竞争激烈,可能要花数天才能预知谁胜出。

美国媒体在2020年11月7日周六宣告民主党籍的拜登胜选,距离周二投票日已过了4天。

在2016年和2012年,选民则较早得知结果。

地方选务官员在投票结束后开始计票,统计方法各地均不同。

许多州已修订选举法,好让邮寄选票或海外选票能在投票日之前准备好统计,但宾夕法尼亚州和威斯康辛州这两大摇摆州没有修法,在邮寄选票不能于5日之前先统计的情况下,计票速度可能会变慢。尤其若票数相近,可能还须重新计票。

● 由谁来认证?

美国媒体会在地方当局宣布胜选人之前,先依据投票观察来判断谁胜出。

但这并非官方程序,开票结果仍须由各州认证,每张选票都要计入。

各州认证选举结果的期限定在12月11日,然后每一州任命的选举人投票给赢得州内普选的候选人。

联邦参议院议长兼副总统贺锦丽须在12月25日之前收到各州的选举证书。

国会将于明年1月6日统计并确认选举结果,接着新总统于1月20日就职。 ● 延误的可能原因有哪些?

认证是一套正式程序,但专家们警告,受到阻碍的可能性正在升高。

布鲁金斯研究所(Brookings Institution)专家在上月评论中提到,至少有22名郡级选务官员在2022年投票延迟摇摆州的认证程序,比2020年增加近30%。

华府公民道德责任组织(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)表示,至少35名选务官员「拒绝认证选举结果,且可能还会再次这么做」。

华府公民道德责任组织警告,若程序受阻,可能影响各州和联邦认证的期限。

自川普拒绝承认输掉2020年大选以来,这套认证程序就受到严格检视,尤其遭到政治化。川普及其盟友在当年选举后提出数十起法律挑战,均被法院驳回。

这次在投票日前,双方阵营都提出许多诉讼,这也可能让计票过程更加复杂。