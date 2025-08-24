The Swiss voice in the world since 1935

美媒：川普拟派数千国民兵进驻芝加哥

此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国媒体披露，美国总统川普的政府近几周来一直在规划部署国民兵于芝加哥，藉此扩大打击犯罪和移民。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）引述不具名知情官员的说法报导，美国国防部已经在拟定计画，最快可能于9月动员数千位国民兵前往美国第3大城芝加哥。美国国防部则拒绝证实相关报导。

川普（Donald Trump）本月已在首都华盛顿特区部署国民兵，有国防官员表示，进驻华府的国民兵很快就会携带武器。

川普22日表示，将对芝加哥及纽约等民主党执政的大城市采取类似措施。他当时于白宫告诉记者：「我们会让我国城市非常、非常安全。我认为芝加哥会是我们下一个目标，然后我们将协助纽约。」

几位不具名消息人士告诉有线电视新闻网（CNN），芝加哥部署模式可能会类似川普6月在洛杉矶采取的争议行动。当时川普不顾加州政府反对，派出4000名加州国民兵与700位现役陆战队员。

在芝加哥部署国民兵的计画，也将辅助美国移民暨海关执法局（ICE）扩大打击无证移民的行动。

伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）及芝加哥市长强生（Brandon Johnson）都是民主党人，他们强烈反对这个构想。

普里茨克于社群媒体X平台发文写道：「川普和『让美国再次伟大』（MAGA）共和党人试图将他们的政党描绘成『法律与秩序』的政党。这大大偏离事实。」

强生则说，芝加哥市府未收到川普政府关于军事部署的正式通知，并称这类行动「缺乏协调、没有必要且不可接受」。

根据芝加哥警方统计，该市2024年记录到573起凶杀案，较2023年减少8%。

