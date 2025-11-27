美媒：枪击国民兵犯嫌 曾与美军在阿富汗并肩作战

（法新社华盛顿27日电） 美国媒体今天报导，在白宫附近枪击两名国民兵的犯嫌拉坎瓦尔（Rahmanullah Lakanwal），为阿富汗籍，曾在阿富汗与美军并肩作战。华府已将此案定调为「恐怖行动」。

据纽约时报、哥伦比亚广播公司（CBS）、美国国家广播公司（NBC）等媒体报导，29岁的拉坎瓦尔26日下午开枪袭击正在巡逻的国民兵，造成2名国民兵重伤。拉坎瓦尔随后中弹被捕，并送医治疗。

美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）并未指出嫌犯姓名，只说他是在美国「欢迎盟友行动」（Operation Allies Welcome）计画下，未经审查就入境美国的大批阿富汗人之一。

这项计画由前总统拜登（Joe Biden）所推动，源于2021年美军撤离、塔利班掌权阿富汗之后，提供给阿富汗难民安置美国的机会，包括一些曾与美军合作的阿籍人士。

美国国务院表示，自塔利班重新执政后，已有超过19万名阿富汗人在美国安置。

哥伦比亚广播公司引述犯嫌亲属的说法报导，拉坎瓦尔是在2021年9月抵达美国。他曾在阿富汗政府军中服役10年，当时与美国特种部队并肩作战，主要驻扎在坎达哈（Kandahar），那是塔利班的发源地，也是美军与塔利班之间20年战争的核心地带。

福斯新闻（Fox News）引述美国中央情报局(CIA)局长雷克里夫（John Ratcliffe）报导，拉坎瓦尔曾与多个美国政府部门合作，包括情报单位在内。

据美国有线电视新闻网 (CNN)与CBS引述公务部门消息说，拉坎瓦尔于2024年申请庇护，2025年获准。

美国总统川普（Donald Trump）表示，嫌犯是在2021年「搭上恶名昭彰的班机」抵达美国的。他指的是在美军结束20年战争撤军后、在塔利班接管阿富汗之际，大批阿富汗人搭机逃离的撤离行动。

川普发表谈话后不久，美国移民局宣布无限期暂停所有阿富汗人的申请庇护案。（编译：纪锦玲）