美恐收回安全保证俄虎视眈眈 欧洲讨论恢复徵兵制

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（法新社巴黎15日电） 在美国可能撤销安全保证、以及俄罗斯和乌克兰战争迄今已持续了3年的背景下，欧洲国家因俄国的侵略行为而感到害怕之际，现在开始讨论起是否恢复义务兵役制来加强防御。

俄罗斯总统蒲亭2022年入侵乌克兰让欧洲措手不及，而美国总统川普直言欧洲得自己照顾自己安全、搞得跨大西洋联盟「北大西洋公约组织」（NATO）人仰马翻之后，各界益发担忧起北约的实力。

军事分析家和欧洲政府都承认，俄罗斯侵略的威胁真实存在，今天的威胁甚至比3年前还要严重。

德国海德堡大学（Heidelberg University）政治科学研究所（IPW）研究员布里尔科夫（Alexandr Burilkov）表示：「今日的俄罗斯军队比2022年2月24 日更强大、更好，俄罗斯对波罗的海国家和欧洲联盟（EU）东翼怀有敌意。」

根据布里尔科夫为智库「布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所」（Brussels European and Global Economic Laboratory）以及基尔世界经济研究所（Kiel Institute for the World Economy）撰写的研究，除了147万名现役军人外，欧洲可能还需要30万军队，才能挡得住俄罗斯的侵略。

「新部队人数如此众多，徵兵必须扮演角色。」

从巴黎到华沙，面对美国威胁收回对欧洲的安全保证，各国领导人一直在寻求增加国防开支。

但包括法国和英国在内，许多国家在招募和留住军人方面都遇到困难，想重新引入某种形式的国民服役，无论是强制还是自愿，可能只会更加困难。

根据全球线上民调机构「舆观」（YouGov）民调，法国（68%）和德国（58%）多数人支持强制年轻人服兵役。义大利人和英国人存在分歧，大多数西班牙人（53%）则持反对意见。

但研究也显示，许多欧洲人不准备在战场上保卫自己的国家。