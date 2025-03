美恐收回安全保证俄虎视眈眈 欧洲讨论恢复徵兵制

(法新社巴黎15日电) 在美国可能撤销安全保证、以及俄罗斯和乌克兰战争迄今已持续了3年的背景下,欧洲国家因俄国的侵略行为而感到害怕之际,现在开始讨论起是否恢复义务兵役制来加强防御。

俄罗斯总统蒲亭2022年入侵乌克兰让欧洲措手不及,而美国总统川普直言欧洲得自己照顾自己安全、搞得跨大西洋联盟「北大西洋公约组织」(NATO)人仰马翻之后,各界益发担忧起北约的实力。

军事分析家和欧洲政府都承认,俄罗斯侵略的威胁真实存在,今天的威胁甚至比3年前还要严重。

德国海德堡大学(Heidelberg University)政治科学研究所(IPW)研究员布里尔科夫(Alexandr Burilkov)表示:「今日的俄罗斯军队比2022年2月24 日更强大、更好,俄罗斯对波罗的海国家和欧洲联盟(EU)东翼怀有敌意。」

根据布里尔科夫为智库「布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所」(Brussels European and Global Economic Laboratory)以及基尔世界经济研究所(Kiel Institute for the World Economy)撰写的研究,除了147万名现役军人外,欧洲可能还需要30万军队,才能挡得住俄罗斯的侵略。

「新部队人数如此众多,徵兵必须扮演角色。」

从巴黎到华沙,面对美国威胁收回对欧洲的安全保证,各国领导人一直在寻求增加国防开支。

但包括法国和英国在内,许多国家在招募和留住军人方面都遇到困难,想重新引入某种形式的国民服役,无论是强制还是自愿,可能只会更加困难。

根据全球线上民调机构「舆观」(YouGov)民调,法国(68%)和德国(58%)多数人支持强制年轻人服兵役。义大利人和英国人存在分歧,大多数西班牙人(53%)则持反对意见。

但研究也显示,许多欧洲人不准备在战场上保卫自己的国家。