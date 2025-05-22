美接受卡达赠礼波音747飞机 将改装为「空军一号」

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿21日电） 美国国防部今天指出，防长赫格塞斯（Pete Hegseth）已接受卡达赠送的波音747型飞机，将改装为总统川普座机「空军一号」（Air Force One）。

卡达赠送这架价值数亿美元喷射机，引发重大宪法和道德问题，以及外界对使用外国赠送飞机作为高度敏感总统座机的安全疑虑。

美国国防部发言人帕内尔（Sean Parnell）声明指出：「在遵守所有联邦规范和法规下，国防部长已接受卡达赠送的波音747型飞机。」

帕内尔提及「空军一号」问题时表示：「国防部将致力确保美国总统座机，采用适当的安全措施并考虑其功能任务要求。」

美国宪法有一项所谓的「薪酬条款」（Emoluments Clause），禁止政府官员收受来自「任何国王、亲王或外国国家」赠礼。

不过川普否认接受这架飞机有任何道德上的问题，他说美国政府若不接受这架飞机就「很愚蠢」。

这位78岁、身价亿万的总统上周在白宫接受记者访问，当他被问到卡达这个富藏石油的波斯湾国家是否期待会有任何回报时说：「这是一个好的举动。」

他说：「我绝不会成为拒绝这类赠礼的人。我的意思是，如果我说『不，我们不想要一架免费且非常昂贵的飞机』，我就是个愚蠢的人。」

美国联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）上周提案，以阻挡川普使用这架飞机。

舒默的「总统空中运输安全法案」（Presidential Airlift Security Act）将禁止国防部使用纳税人的钱，将任何外国政府先前拥有的飞机改装为总统座机。

尽管多名共和党议员对这项大礼表达疑虑，但忠于川普的参院共和党领袖图恩（John Thune）没有义务将此案交付全院表决。

但舒默计划将其列为共和党必须在今年稍后通过的支出法案修正案，以强制进行表决。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）