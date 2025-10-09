美政府停摆瘫痪航空系统 FAA警告延误恐持续恶化

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿8日电） 美国政府持续停摆，引发外界对航班延误与员工薪水停发的忧虑日益升高。联邦参议院今天再度否决结束僵局的拨款提案，使得局势更加恶化。

民主党第6次投票阻挡共和党提出的临时拨款法案，导致政府部门仍无法重新运作，许多联邦员工被迫留在家中或无薪工作。

停摆进入第8天后，全美各地主要机场的安检与安全人员缺勤情况增加，预料机场排队时间将会更长。

空中交通管制员被视为「必要」的公务人员，仍需在政府停摆期间工作，但愈来愈多的人因拒绝无薪上班而请病假，造成人力短缺。

根据美国联邦航空总署（FAA），芝加哥（Chicago）、波士颊（Boston）、柏班克（Burbank）与休士顿（Houston）等多座机场已出现人员短缺现象，纽约都会区的重要枢纽纽华克（Newark）机场预计混乱情形将扩大。

美国运输部长达菲（Sean Duffy）6日在纽华克机场对记者表示，全国空管人员请病假情况有「轻微上升情形」。

他说：「我希望你们的航班不会延误，也不会被取消，但我们的首要任务是安全。若病假情况持续增加，我们将相应减少航班流量，以确保美国人民的安全。」

航班追踪网站FlightAware指出，6、7日约有1万架次航班延误。虽然这一项数字不算特别高，但FAA警告，延误情况可能会恶化。

FAA在声明中指出，「正如达菲部长所说，整个系统人力短缺正在加剧。当这种情况发生时，我们必须减缓部分机场的进场流量，以确保飞安。」

政府停摆目前看来短期内难以结束，民主党拒绝支持任何未延长即将到期医疗补贴的拨款法案。

参议院共和党领袖图恩（John Thune）几乎每天都针对众议院通过的临时拨款案推动表决，但每次都被民主党否决。

总统川普同时以威胁手段表示，可能将目前被迫休假的75万名联邦员工中的许多人永久裁撤。（编译：徐睿承）