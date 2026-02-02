美政府局部关门 众院议长：可望3日表决重启预算

（法新社华盛顿1日电） 美国联邦众议院议长强生（Mike Johnson）今天表示，他有信心在3日之前取得足够票数，让众院通过预算法案，结束政府局部停摆状态。

由于国会未能在期限前通过2026年预算，美国政府一些部门在1月31日陷入停摆。

这次预算案协商破局，导火线是民主党对移民执法人员在明尼阿波利斯市（Minneapolis）开枪击毙两名抗议人士感到愤怒，对国土安全部新资金的协商僵持不下。

众院民主党议员希望在预算案表决前，应先调整国土安全部对移民的激烈处理方式。

法新社报导，众议院预计于明天结束休会，以着手处理政府关门的紧急事宜，对联邦参院所支持的议案进行审议。

强生在美国国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目中表示：「可以说，我有信心最晚在3日完成。」

联邦参议院上月30日深夜通过一项方案，批准5件尚未解决的拨款法案，让大多数联邦机构的经费能支应到9月；同时也通过一项为期两周的临时支出措施，在国会议员继续协商移民执法政策期间，还能维持国土安全部运作。

若众议院如期在本月3日通过参议院所支持的议案，预计这次政府关门造成的影响有限。

众院民主党领袖杰福瑞斯（Hakim Jeffries）今天表示，他和同僚返抵华府后，将和共和党领袖讨论国土安全部的改革议题。（编译：纪锦玲）