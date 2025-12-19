美政府打击DEI再出招 鼓励白男提职场歧视申诉

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普政府正在鼓励白人男性提出职场歧视申诉。这是川普政府旨在废除「多元、平等与共融」（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）倡议的最新举动。

美国平等就业机会委员会（EEOC）代理主席鲁卡斯（Andrea Lucas）本周在社群平台X上写道：「你是一名因种族或性别而在工作中遭受歧视的白人男性吗？你或许有权根据联邦民权法要求金钱赔偿。」

她写道：「平等就业机会委员会致力于识别、打击并消除所有种族与性别歧视，包括针对白人男性员工与求职者的歧视。」

平等就业机会委员会是根据1964年「民权法案」（Civil Rights Act）设立的联邦机构，旨在解决职场中的性别与种族主义问题。这项法案的更广泛目标是打击对非裔美国人的种族隔离。

然而，自川普今年1月重返白宫以来，他一直寻求废除联邦政府各部门的DEI计画，并威胁实施这类政策的公司，称这些政策伤害了美国的白人多数。

平等就业机会委员会现在网站上强调「与DEI相关的歧视」，川普也已撤销过往政府的平权措施（affirmative action）政策。

许多为支持曾受歧视的少数族裔而设立的DEI计画，现在被美国保守派贴上「觉醒」（woke）的标签，从而遭到否定。

在鲁卡斯的领导下，平等就业机会委员会也开始处理所谓对美国工人的歧视问题。

媒体报导指出，平等就业机会委员会已停止调查针对跨性别人士的职场歧视，而跨性别族群一直是川普政府锁定的目标。

根据麻萨诸塞大学安模斯特分校（University of Massachusetts Amherst）的一项研究，向平等就业机会委员会提出申诉的非裔美国员工比例，是白人员工的195倍。

而根据皮尤研究中心（Pew Research Center）数据，去年女性的平均收入仅为男性的85%。