美智库报告：俄乌战争导致近200万军人伤亡或失踪

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿27日电） 根据美国智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）今天发布的研究报告，俄罗斯对乌克兰的持续侵略，导致两国军事人员伤亡总数接近200万人，包括阵亡、受伤或失踪。

CSIS指出，俄罗斯将近4年前全面入侵乌克兰后，俄方损失更为惨重，估计伤亡人员约120万人，其中多达32万5000人阵亡。

CSIS表示：「自第2次世界大战以来，没有一个重要强权在战争中遭遇过如此大规模的伤亡或死亡人数。…俄罗斯军队在战场上推进的速度极为缓慢。」

CSIS并指出，乌克兰方面也付出了惨重代价，自2022年2月起至2025年12月止，伤亡军人介于50万至60万人，其中约10万至14万人阵亡。

根据CSIS的说法：「俄乌两军合计伤亡人数可能多达180万人，而且到了2026年春季，总数可能来到200万人。」

2025年2月，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾告诉一家美国电视媒体，自2022年以来，乌方损失将近4万6000名军人，另有数以万计的人失踪或被俘。分析人士认为这项估计数字偏低。

英国广播公司（BBC）俄语服务和俄罗斯独立媒体Mediazona依据死亡通知等公开资讯，确认超过16万3000名俄军在这4年的战争中丧命，但同时表示，真实数字可能更高。

这场战争也造成平民重大伤亡。联合国（UN）监测单位发现，2025年乌克兰平民死亡人数仅次于2022年。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）指出，2025年有超过2500名平民丧生、逾1万2000人受伤，同时指出联合国已确认自2022年以来平民死亡人数接近1万5000人，但实际总人数「很可能远高于此」。