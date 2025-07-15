美最高法院允许川普继续解散教育部

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（法新社华盛顿14日电） 保守派居多数的美国最高法院今天允许总统川普继续裁撤联邦教育部，但自由派大法官对此抱持异议。

最高法院在1项未署名命令中，取消联邦地区法院法官先前发布、暂缓大规模裁撤教育部员工的命令。

最高法院的9名大法官中，有3名自由派大法官对上述决定有异议。

美国教育部于1979年依据国会通过的1项法律成立。川普去年竞选总统期间就矢言废除教育部，当选后于今年3月进一步裁掉近半员工。

之后，全美约20州加入教师工会，共同向法院提诉，指控川普侵犯国会专属权力，违反权力分立原则。

联邦地区法院法官明俊（Myong Joun，音译）5月下令，让数百名被开除的教育部员工复职。

最高法院今天推翻明俊的命令，但并未多作解释。最高法院数天前也做出另一项裁定，允许川普大规模解聘其他政府部会的联邦雇员。

反对川普裁撤教育部的大法官索托玛约（Sonia Sotomayor）表示：「惟国会有权废除教育部。」自由派大法官凯根（Elena Kagan）和杰克森（Ketanji Brown Jackson）也支持这项论点。

索托玛约说：「多数（大法官）或许是刻意忽视其裁决造成的影响，抑或是过于天真。但无论如何，这项裁决都会严重威胁到我国宪法的权力分立（原则）。」

传统上，美国联邦政府对国内教育事务影响有限。中小学资金仅约13%来自联邦政府，其余均由各州和地方社区拨付。

然而，联邦资金对低收入学校和具特殊需求的学生可谓不可或缺。在针对学生执行重要民权保护措施上，联邦政府也至关重要。