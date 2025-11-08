美最高法院暂缓紧急拨款令 川普政府免即时支付粮食援助

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国最高法院今天表示，川普政府不必立即支付在政府关门期间资金被冻结的「营养补充援助计画」（SNAP）粮食福利。这项临时命令使数以百万计民众的处境悬而未决。

下级法院本周原本裁定，川普政府必须在今天结束前，全额资助11月份的营养补充援助计画。

下级法院命令政府动用应急资金，向各州支付一笔数十亿美元的款项，以便他们能向约4200万依赖营养补充援助计画来购买食品杂货的美国民众发放粮食券。

大法官杰克森（Ketanji Brown Jackson）今天发布所谓行政暂缓执行令，暂停这项程序，并给予法院系统更多时间来考虑政府的请求。

今天稍早，司法部向最高法院提出上诉，称唯有国会才有权力解决这场危机。

司法部写道：「国会的核心权力在掌控财政，而行政部门的任务是在相互竞争的优先事项中分配有限的资源。」

但下级法院「将目前的政府关门视为有效许可，宣布联邦政府破产并自命为受托人，负责在那些寻求有限剩余联邦资金的人当中，挑选出赢家和输家」。

自从国会未能批准9月30日之后的资金以来，美国政府机构已逐渐陷入停摆，随着各项福利计画岌岌可危，民众的痛苦与日俱增。