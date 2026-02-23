美最高院推翻对等关税 川普警告各国别耍花样

2 分钟

（法新社华盛顿23日电） 美国最高法院上周推翻总统川普的全球性关税措施，川普今天警告，若有国家因此选择「耍花样」，将面临税率高更多的关税。

川普在社群媒体上写道：「任何想拿最高法院荒谬的裁定『耍花样』的国家，尤其是那些多年来、甚至数十年来『敲诈』美国的国家，将面临税率高更多的关税，而且比他们近期同意的条件更糟糕。后果自负！」

美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）表示，他预期各伙伴会遵守与华府达成的关税协议。

最高法院上周裁定川普根据「国际紧急经济权力法」（IEEPA）对各国课徵对等关税超越职权后，川普随即援引不同的法条宣布对进口商品徵收新的15%全球关税。

川普今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）另一则发文中坚称「身为总统，我不需要回国会取得关税批准」。

他还发出一篇长文声称最高法院的裁定实际上赋予他「更多的权力」。他形容这项裁定「荒谬、愚蠢，而且在国际上引起极深歧见」。

不过他也写道：「我可以利用『许可证』对外国采取非常『可怕』的行动，尤其是对那些数十年来『敲诈（我们）美国』的国家。」但他未明确解释是何种行动。