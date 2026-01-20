美欧因格陵兰纷争关系陷混乱 俄罗斯从中取乐

（法新社莫斯科20日电） 随着美国总统川普加紧推动让美国取得丹麦自治领地格陵兰的控制权，俄罗斯一方面对于美国是否该拥有这座岛屿保持模糊态度，同时在美国与欧洲相争的混乱局势中取乐。

格陵兰位于美国与俄罗斯间的航线上，使其可能成为关键的空防前哨。川普（Donald Trump）便表示，拥有格陵兰对于美国的国家安全至关重要。

川普和他的幕僚并主张，若俄罗斯或中国寻求侵略格陵兰，美国的北大西洋公约组织（NATO）盟邦丹麦恐无力保卫这座幅员辽阔的岛屿。不过欧洲国家已纷纷警告，美国试图夺取格陵兰的任何行动将导致北约破裂。

俄罗斯也认为北极地区具有战略重要性，并对当地怀有野心，因此已对西方在北极扩大军事据点表示担忧。莫斯科长期以来视北约为安全威胁。

俄罗斯至今虽未表明是否反对美国接管格陵兰，但已数度警告北约勿在北极地区部署部队和军事装备。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）今年尚未公开发表相关意见，他的发言人和俄国外交部长则以「不寻常」形容目前情况，同时否认莫斯科有任何夺取格陵兰的意图。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）16日表示，俄罗斯「和世界其他国家一样维持密切关注情势。…我们继续假定格陵兰属于丹麦王国领土」。

他昨天又说，川普若拿下格陵兰将「名留青史」，但对于这「是好是坏」婉拒置评。 俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天则在1场记者会上表示：「格陵兰并非自然属于丹麦的一部分，而是殖民征服而来。」

他还以法国控制西印度洋的马约特岛（Mayotte）及英国拥有福克兰群岛（Falkland Islands）为例，指欧洲强权仍未放手其征服到的领土。

亲克里姆林宫的俄罗斯新闻媒体对欧美间这场纷争感到欢乐。小报「莫斯科共青团报」（Moskovskiy Komsomolets）18日表示，他们正开心看着欧洲因为这场危机陷入「彻底混乱」。

普丁去年3月曾说，川普对格陵兰有「认真的计画」，且这有「长久的历史根源」；但这件事「与2个特定国家有关，与我们无关」，俄罗斯则「关切」北约在北极的活动与日俱增。