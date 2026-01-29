美法官暂禁川普政府拘留明尼苏达难民 令放被羁押者

（法新社明尼阿波利斯28日电） 美国联邦法官今天暂时禁止总统川普（Donald Trump）政府拘留在明尼苏达州等待取得永久居留权的难民，并下令释放目前被羁押的人士。

川普已派遣数千名联邦移民执法人员前往这个民主党执政州，展开大规模打击行动，这波行动因两名平民死于执法人员之手而引发公愤。

当局本月开始推动一项计画，重新审查约5600名尚未取得绿卡的明尼苏达州难民法律身分。

联邦地区法官图纳姆（John Tunheim）在今天发布的命令中表示，川普政府可继续执行移民法并审查难民身分，但这必须「在不逮捕及拘留难民的情况下」进行。

「难民在美国拥有合法居留权、工作权、安稳生活的权利──更重要的是，他们有权不在没有逮捕令或正当理由情况下，而在家中或前往宗教活动、购物途中被逮捕或拘留。」

「在这个常常充斥暴政与残忍的世界，美国最可贵之处，在于成为个人自由的避风港。我们若让邻居活在恐惧与混乱之中，就是抛弃这个理想。」

白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）立即对这项命令表达强烈不满。米勒是川普强硬移民政策的主导者之一。

米勒在社群平台X上写道：「司法对民主的破坏没完没了。」

图纳姆的命令要求，所有在明尼苏达州的身分审查行动──即「PARRIS行动」（Operation PARRIS）中被拘留的难民，必须「立即释放」。

图纳姆指出，等待永久居留身分的难民「都经过严格的背景调查与审查，由多个联邦机构批准入境，获准工作，接受政府支援，并已安置在美国。」

「这些人已被接纳入境，遵守规定，现在只是在等待将身分调整为美国合法永久居民。」（编译：陈政一）