美法官驳回前FBI局长柯米案 称检察官任命无效

（法新社华盛顿24日电） 美国一名联邦法官今天驳回针对前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）以及纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）的刑事案件。这两人都是总统川普的重要政敌。

法官柯里（Cameron Currie）驳回了这两起案件，理由是提出指控的检察官由川普亲自挑选，其任命程序违法。

现年64岁的柯米于9月遭到控告，被指对国会做出不实陈述。外界普遍认为，这是总统针对政治对手的报复行动。

67岁的民主党人詹乐霞曾成功起诉川普诈欺，她于次月被控一项银行诈欺罪，以及一项对金融机构做出不实陈述罪名。

这两项起诉均由经验不足的检察官海利根（Lindsey Halligan）提出，她曾是川普的私人律师。

柯米的起诉是在维吉尼亚州东区联邦检察官希伯特（Erik Siebert）辞职之后提出。据报导，希伯特曾向司法部高层表示，缺乏足够证据来起诉柯米。

司法部长邦迪（Pam Bondi）在希伯特离任后任命海利根接替，并由她将案件提交大陪审团并获得起诉。

美国联邦高阶检察官通常须经参议院同意任命，柯瑞法官裁定海利根的任命并不合法。 法官表示：「司法部长试图让海利根女士担任维吉尼亚东区临时联邦检察官的行为无效。由于海利根女士无合法权限提出起诉，我将同意柯米的动议，并以不排除再提起的方式驳回起诉。」